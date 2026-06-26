Olay, Pazarcık ilçesine bağlı Yukarımülk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide M.K. (50) idaresindeki 79 DV 619 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye Ekipleri Seferber Oldu

Kaza sonrası traktörün altında sıkışan sürücü için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yoğun bir çalışma yürüttü. Ekiplerin titiz müdahalesiyle traktörün altından çıkarılan M.K.’nin, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Talihsiz sürücünün cenazesi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı adli tahkikat başlattı.