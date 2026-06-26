Ankara merkezli geniş çaplı operasyonda, yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına yönelik önemli bir adım atıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Organize Suç Örgütü Takibe Alındı

Soruşturma, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin uzun süreli istihbari ve teknik takip çalışmaları sonucu başlatıldı.

Yapılan incelemelerde, organize suç örgütünün yasa dışı bahis ve şans oyunları üzerinden yüksek miktarda haksız kazanç elde ettiği, elde edilen gelirleri kara para aklama yöntemleriyle sisteme soktuğu ve vergi kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.

53 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

Soruşturma kapsamında Ankara merkezli 8 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 53 şüpheliden 37'si yakalanarak gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.

Dijital Deliller İnceleniyor

Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru olabileceği değerlendirilen belgelere el konuldu. Ele geçirilen materyallerin incelenmesiyle örgütün mali yapısı, para trafiği ve bağlantılarının ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Soruşturma Çok Yönlü Sürüyor

Başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturmada yasa dışı bahis organizasyonunun finansal ağı ve bağlantılı kişi ile şirketlerin de mercek altına alındığı öğrenildi.

Yetkililer, firari şüphelilerin yakalanması ve suç gelirlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.