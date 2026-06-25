ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan övgüyle söz eden Trump, “Recep Tayyip Erdoğan büyük bir lider, çok güçlü bir kişi ve büyük bir askeri güce sahip. Türkiye denildiğinde aklıma ilk Erdoğan geliyor. Türkiye’yi çok seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Kendisine duyduğum saygıdan dolayı Türkiye’ye geleceğim” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bölgesel gücüne de vurgu yapan Trump, Erdoğan’ın liderliğinde ülkenin önemli bir askeri kapasiteye ulaştığını belirterek, “İnsanlar Türkiye’nin askeri açıdan ne kadar güçlü olduğunun farkında değil. Erdoğan sayesinde çok güçlü bir ordusu var” dedi.

İran ile yaşanan gerilim sürecinde Türkiye’nin tutumuna da değinen Trump, Erdoğan’ın savaşın dışında kalmayı tercih ettiğini belirterek, “Erdoğan benim dostum ve savaşın dışında kaldı. İran’la yaşanan savaşa dahil olabilecek en güçlü adaylardan biriydi” değerlendirmesinde bulundu.

Basın toplantısında Türkiye’nin F-35 savaş uçakları talebi de gündeme geldi. Trump, Türkiye’ye yönelik olumlu mesajlar vererek, “Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım” dedi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise F-35 konusunun ilgili yasal süreçler çerçevesinde değerlendirildiğini belirterek, gerekli incelemelerin sürdüğünü ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Türkiye’nin savunma sanayisindeki gücüne dikkat çekerek, NATO bünyesinde faaliyet gösteren binlerce şirketle ittifakın önemli üyelerinden biri olduğunu söyledi. Rutte ayrıca Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi’nin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Trump’ın Erdoğan ve Türkiye’ye yönelik açıklamaları, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.