“86 MİLYONUN BİRLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Grup toplantısında milletvekillerine seslenen Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın uyum içinde hareket ettiğini belirterek, “Muhalefet cephesinde kaos ve kargaşa hâkimken, biz dayanışma içinde 86 milyonun birlik ve dirliği için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“AK PARTİ MÜCADELE PARTİSİDİR”

AK Parti’nin kuruluşundan bu yana sürekli bir mücadele içinde olduğunu söyleyen Erdoğan, partiyi tanımlayan en önemli kavramlardan birinin “mücadele” olduğunu dile getirdi. Erdoğan, siyasi yolculuğun kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

“TÜRKİYE BÜYÜK BİR DEVLET OLDUĞUNU GÖSTERDİ”

İran krizi sürecine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bu süreçte ortaya koyduğu duruşla “büyük bir devlet” olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini ifade etti.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE” VURGUSU

Konuşmasının önemli başlıklarından biri olan terörle mücadele sürecine değinen Erdoğan, “Terör defteri tamamen kapanınca 86 milyonun tamamı, yaklaşık yarım asır sonra derin bir nefes alacak” dedi.

Toplantı, Erdoğan’ın birlik, güvenlik ve dış politika mesajlarıyla sona erdi.