Dışişleri Bakanlığı, Venezuela’da yaşanan şiddetli depremler sonrası resmi bir taziye mesajı yayımladı.

“DERİN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ”

Bakanlık açıklamasında, ülkede meydana gelen depremlerin yol açtığı can kayıpları ve büyük maddi hasar nedeniyle derin üzüntü duyulduğu ifade edildi.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Venezuela halkına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dilendi.

"HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ”

Açıklamada Türkiye’nin dayanışma mesajı da yer aldı. Karakas Büyükelçiliği’nin süreci yakından takip ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye, bu acı gününde Venezuela’ya her türlü yardımı sunmaya hazırdır.”

7,5 VE 7,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLER

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre Venezuela’da 39 saniye arayla iki büyük deprem meydana geldi.

7,5 büyüklüğünde deprem (Yaracuy / Yumare)

7,2 büyüklüğünde deprem (San Felipe)

Depremlerin sığ derinlikte gerçekleştiği ve geniş bir alanda hissedildiği bildirildi.

32 ÖLÜ, 700’DEN FAZLA YARALI

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, depremlerde ilk belirlemelere göre 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 700’den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.