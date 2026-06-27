Erdoğan'dan başörtüsü tartışmalarına sert tepki

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sapanca'da düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Son günlerde kamuoyunda tartışma yaratan başörtüsü ve tesettür konusuna değinen Erdoğan, Türkiye'nin bu konuda önemli bir demokratik dönüşüm yaşadığını söyledi.

Başörtüsünün yıllarca yasaklarla karşı karşıya kaldığını hatırlatan Erdoğan, bugün gelinen noktada bunun toplumun doğal bir parçası olduğunun altını çizdi.

"Başörtüsü bu toprakların normalidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Başörtüsü anormal değildir, marjinal değildir, radikal değildir. Belli bir tarikatın ya da cemaatin sembolü hiç değildir. Yazmasıyla, tülbendiyle, çarşafıyla başörtüsü bu toprakların normalidir ve inşallah ebediyen de normal olarak kalacaktır."

Erdoğan, başörtüsünün "yeni bir normal" değil, yüzyıllardır Anadolu'nun kültürel ve toplumsal yaşamının ayrılmaz bir unsuru olduğunu dile getirdi.

"Türkiye bu meseleyi geride bıraktı"

Türkiye'nin artık başörtüsü konusunda geçmişte yaşanan tartışmaları geride bıraktığını belirten Erdoğan, ülkenin eşitlik ve özgürlük temelinde önemli mesafe katettiğini söyledi. Erdoğan "Nesli tükenmekte olan bu numuneler son derece küstah bir eda ile güya kadınlara ders veriyor. Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır. Türkiye bu meselede normalleşmiştir. Türkiye bu meselede eşitlik ve adalet çizgisine gelmiştir." dedi.

"Biz kutuplaşmanın değil, kaynaşmanın mücadelesini verdik"

AK Parti'nin kuruluşundan itibaren toplumun farklı kesimlerini bir araya getirmeyi hedeflediğini söyleyen Erdoğan, başörtüsü mücadelesinin herhangi bir ayrıcalık talebi olmadığını vurguladı.

Erdoğan, geçmişte kadınların eğitim ve çalışma hayatında başörtüsü nedeniyle mağdur edildiğini belirterek, verilen mücadelenin yalnızca temel hak ve özgürlüklerin tesisi amacı taşıdığını ifade etti.

"Başörtüsüne yönelik söylemler kabul edilemez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde başörtüsüne yönelik eleştirilerde bulunan kişilere de tepki gösterdi.

Erdoğan, "Bu ülkenin kız çocuklarının baş örtüsüyle okuması, çalışması engellendi. Bu ülkede dindar olsun ya da olmasın kadınlar hür iradeleriyle örtündüler. Biz kadınlarla birlikte on yıllar boyunca tesettür mücadelesi verirken bir kutuplaştırmanın peşinde değildik. Biz sadece normalleşmenin, adaletin, böylece kaynaşmanın peşindeydik. Şimdi geri kafalı bazı fosiller başörtülere kin kusuyor. Kadınları aşağılıyor tehdit ediyor." dedi.

"86 milyon bu ülkenin eşit sahibidir"

Konuşmasının devamında birlik ve beraberlik mesajı veren Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamının eşit haklara sahip olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkede yaşayan 86 milyon vatandaşın tamamı bu devletin eşit derecede sahibidir. Kimse bu topraklarda misafir değildir, öteki değildir." dedi.