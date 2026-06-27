Türkiye genelinde organize suç örgütlerine yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında güvenlik güçleri düğmeye bastı. Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda yüzlerce şüpheli gözaltına alınırken, suç örgütlerinin mali kaynaklarına da önemli darbe vuruldu.

1037 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 53 cumhuriyet başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında organize suç örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 1037 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Türkiye genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şu ana kadar 549 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

16 kişi tutuklandı

Emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ilk gruptaki 29 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Mahkeme, 13 kişi hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

Gözaltında bulunan diğer şüphelilerin ifade ve adli işlemleri devam ediyor.

Silah, uyuşturucu ve suç kayıtları ele geçirildi

Operasyonlar kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda;

Çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat,

Kesici ve delici aletler,

Uyuşturucu maddeler,

Change işlemi yapıldığı değerlendirilen araç parçaları,

Senetler,

Alacak-verecek kayıtlarının tutulduğu defterler,

Nakit para,

Ziynet eşyaları,

Dijital materyaller ele geçirildi.

Ele geçirilen delillerin soruşturmalarda önemli rol oynayacağı belirtildi.

28 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de işlem yapıldı.

Yetkililer, 6 şüpheliye ait yaklaşık 28 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulduğunu açıkladı.

Soruşturmalar sürüyor

Operasyonların organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve suçtan elde edilen gelirlerin ortaya çıkarılmasına yönelik yürütüldüğü belirtilirken, soruşturmaların çok yönlü olarak devam ettiği ifade edildi.

Öte yandan, Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.