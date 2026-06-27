İstanbul'da göç zirvesi düzenlendi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) düzenlenen göç konulu istişare ve değerlendirme toplantısında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ilgili kurum yöneticileriyle bir araya geldi.

Toplantıda Türkiye'nin göç politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, göç yönetiminde güvenlik, hukuk ve insani değerler arasında denge kurulduğunu belirterek, Türkiye'nin bu alanda örnek bir model ortaya koyduğunu ifade etti.

"Göç yönetiminde insan onurunu esas alıyoruz"

Türkiye'nin göç politikasının yalnızca sınır güvenliğiyle sınırlı olmadığını belirten Bakan Çiftçi, devletin kamu düzenini sağlarken insan onurunu ve mazlumların haklarını da gözettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen göç politikasının güvenlik ile merhameti birlikte esas aldığını belirten Çiftçi, "Ensar ve muhacir kardeşliği anlayışı bugün de bize yol göstermektedir." dedi.

Çalışma izni zorunluluğu kaldırıldı

Toplantının en dikkat çeken açıklaması ise çalışma hayatına ilişkin yeni düzenleme oldu.

Bakan Çiftçi, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin kayıtlı istihdamını teşvik etmek amacıyla çalışma izni alma zorunluluğunun kaldırıldığını ve çalışma izni muafiyeti uygulamasının hayata geçirildiğini açıkladı.

Çiftçi, bu adımın hem iş gücü ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacağını hem de kayıt dışı istihdamın azaltılmasını hedeflediğini belirtti.

Gönüllü geri dönüşlerde dikkat çeken artış

Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşlerin hız kazandığını ifade eden Bakan Çiftçi, 2016 yılından bu yana ülkesine gönüllü olarak dönen Suriyeli sayısının 1 milyon 434 bini aştığını söyledi.

Türkiye'de geçici koruma kapsamında yaşayan Suriyeli sayısının ise 2 milyon 259 bin olduğunu açıklayan Çiftçi, bu nüfusun yaklaşık üçte birinin Türkiye'de doğduğunu kaydetti.

"Göçü stratejik bir fırsat olarak görüyoruz"

Göç yönetiminin yalnızca düzensiz göçle mücadeleden ibaret olmadığını dile getiren Çiftçi, yatırımcılar, uluslararası öğrenciler, nitelikli iş gücü ve bilim insanları için de kolaylaştırıcı uygulamaların sürdüğünü belirtti.

Göçün doğru yönetildiğinde ülke ekonomisine ve insan kaynağına önemli katkılar sunabileceğini ifade eden Çiftçi, bu nedenle göçü stratejik bir fırsat alanı olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Göç politikaları ortak akılla şekillenecek

Konuşmasının sonunda sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çeken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, devlet kurumları, akademi ve sivil toplumun katkılarıyla Türkiye'nin gelecekteki göç politikalarının ortak akıl doğrultusunda şekillendirileceğini ifade etti.