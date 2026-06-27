Yeşilçam'ın Efsane İkilisinden Hüzünlü Veda

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Kadir İnanır'ın vefatı, sanat dünyasını yasa boğdu. Yeşilçam'ın hafızalara kazınan filmlerinde birlikte kamera karşısına geçtiği Türkan Şoray, usta oyuncunun ardından sosyal medya hesabından duygu dolu bir mesaj paylaştı.

Yıllarca aynı setleri paylaşan iki usta sanatçının dostluğu ve sinema yolculuğu, Türk sinemasının en özel birliktelikleri arasında gösteriliyordu.

Ölüm Haberini Alınca Büyük Üzüntü Yaşadı

Edinilen bilgilere göre, Kadir İnanır'ın hayatını kaybettiği haberini telefonla alan Türkan Şoray büyük üzüntü yaşadı. Haberin ardından fenalaştığı belirtilen Şoray'ın gözyaşlarına hakim olamadığı öğrenildi.

Sanat camiasını derinden sarsan kayıp, İnanır'ın sevenlerini de yasa boğdu.

"Bir Bakışa Bin Anlam Sığdıran Adam"

Türkan Şoray, paylaşımında birlikte geçirdikleri yılları anarak şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Kadir; Günlerdir umutla gelecek sağlık haberini beklerken ne yazık ki acı haberin geldi. İnanmak istemedim. Sen, bir bakışa bin anlam sığdıran, en güzel gülen adam... Ne anlar paylaştık, ne anılar biriktirdik film çekimlerinde..."

"Sinemamız Var Oldukça Hep Yaşayacaksın"

Şoray, mesajını Yeşilçam tarihine geçen "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmine gönderme yaparak tamamladı.

"Senin sinemadaki ışığın hiç sönmeyecek. Sinemamız var oldukça sen hep var olacaksın ve Al Yazmalı'nın kalbinde..."

Türkan Şoray ve Kadir İnanır, başta "Selvi Boylum Al Yazmalım" olmak üzere birçok filmde aynı kareyi paylaşarak Türk sinemasının en sevilen ekran çiftlerinden biri oldu.

Özellikle "Sevgi emektir" sözüyle hafızalara kazınan "Selvi Boylum Al Yazmalım", iki usta oyuncunun kariyerinde unutulmaz bir yere sahip olurken, Şoray'ın veda mesajı da sinemaseverleri derinden etkiledi.