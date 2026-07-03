Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin vatandaşlarla belediye arasında köprü görevi gören ALO 153 Çağrı Merkezi, her gün yüzlerce talep ve başvuruyu değerlendirerek çözüm süreçlerini hızlandırıyor. Vatandaşlara kesintisiz şekilde hizmet veren ALO 153, vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikâyetleri hızlı bir şekilde ilgili birimlere ulaştırarak çözüm süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesini sağlıyor. Teknolojik altyapısı ve dijital yönetim sistemiyle dikkat çeken ALO 153 Çağrı Merkezi, belediye hizmetlerinin daha planlı, hızlı ve verimli yürütülmesine katkı sunarken, vatandaş ile belediye arasında güçlü bir iletişim köprüsü oluşturuyor.

Haziran Ayında 20 Bin 559 Başvuru Alındı

Haziran ayı boyunca ALO 153 Çağrı Merkezi'ne toplam 20 bin 559 başvuru ulaştı. Vatandaşlardan gelen her başvuru titizlikle kayıt altına alan ekipler, talepleri ilgili birimlere eksiksiz şekilde aktarıp vatandaşların başvurularını kayıtsız bırakmadı. Başvuruların düzenli olarak analiz edilmesi sayesinde şehir genelinde en yoğun talep oluşan alanlar belirlenirken, belediyenin hizmet planlamasına da önemli katkı sağlandı. Böylece yalnızca mevcut sorunlara çözüm üretilmekle kalınmıyor, benzer problemlerin tekrar yaşanmaması adına da önleyici çalışmalar gerçekleştiriliyor.

“Vatandaş Odaklı Hizmetlerimizi Güçlendiriyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada “Vatandaşlarımızın talep, öneri ve şikâyetlerini en hızlı şekilde değerlendirerek çözüme kavuşturmayı öncelikli görevlerimiz arasında görüyoruz. Yapay zekâ tabanlı ALO 153 Çağrı Merkezi hem vatandaşlarımız ile belediyemiz arasında güçlü bir iletişim köprüsü oluşturuyor. Belediyemize iletilen her talep ve öneriyi, hizmet kalitemizi artıran değerli bir geri bildirim olarak değerlendiriyoruz. Vatandaş odaklı belediyecilik anlayışımız doğrultusunda iletişim kanallarımızı güçlendirmeye ve hemşehrilerimize daha hızlı, daha kaliteli ve daha erişilebilir hizmet sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.