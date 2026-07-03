Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını aralıksız sürdürürken, Elbistan’da araç ve yaya güvenliğini artıracak önemli bir çalışmayı daha hayata geçirdi. İlçe merkezinde yoğun olarak kullanılan köprülerde kapsamlı bakım, onarım ve yenileme çalışmaları başlatıldı.

Güvenlik ve Konfor Ön Planda

Çalışmalar kapsamında zamanla yıpranan ve hasar gören köprü korkulukları onarılırken, ihtiyaç duyulan noktalara yeni koruma demirleri monte ediliyor. Böylece hem araç sürücüleri hem de yayalar için daha güvenli bir kullanım alanı oluşturuluyor. Ekipler ayrıca köprülerin aydınlatma sistemlerini de tamamen yenileyerek özellikle gece saatlerinde görüş mesafesini artırmayı ve vatandaşların daha güvenli bir şekilde ulaşım sağlamasını amaçlıyor. Gerçekleştirilen bakım ve yenileme çalışmalarıyla köprüler hem daha sağlam hem de daha modern bir görünüme kavuşuyor.

Çalışmalar Battal ve Hamid-i Veli Köprüleriyle Başladı

Yenileme çalışmalarının ilk etabı, Elbistan ilçe merkezinde araç trafiğinin en yoğun olduğu güzergâhlarda bulunan Battal Köprüsü ile Hamid-i Veli Köprüsü’nde başladı. Gün içerisinde binlerce aracın ve çok sayıda yayanın kullandığı bu iki önemli geçiş noktasında ekipler yoğun mesai harcıyor.

Belirlenen program doğrultusunda çalışmaların ilçe merkezindeki diğer köprülerde de etaplar halinde sürdürüleceği bildirildi. Büyükşehir Belediyesi, köprülerin bakım ve onarımını tamamlayarak ulaşım altyapısını daha güvenli, dayanıklı ve uzun ömürlü hale getirmeyi hedefliyor.