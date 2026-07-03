Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü hale getirmek amacıyla yürüttüğü yol yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Program dâhilinde planlanan çalışmalar kapsamında Dulkadiroğlu’ndaki mahallelerde sıcak asfalt uygulamaları hız kesmeden devam ediyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarla Aslanbey Mahallesi’nde 7049, 7045 ve 7042. sokaklarda ekipler yolları sıcak asfalt ile kaplıyor. Çalışmalarla birlikte yol yüzeyindeki bozulmalar tamamen giderilirken, araç sürücülerinin daha güvenli ve konforlu bir ulaşım deneyimi yaşaması amaçlanıyor. Çalışmalarla birlikte mahalle içi ulaşım ağı daha sağlıklı hale getirilerek vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak modern bir yol altyapısı oluşturuluyor.