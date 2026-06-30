Dulkadiroğlu Bayazıtlı Mahallesi’nde hizmet veren merkez, sunduğu eğitimler ve destekleyici faaliyetlerle hem özel gereksinimli vatandaşların hem de ailelerinin yaşam kalitesini artırıyor. 7 ile 25 yaş arasındaki özel gereksinimli bireylere yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü merkezde, katılımcıların el becerilerini geliştirmeleri, sosyal yaşama daha aktif katılmaları ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla çeşitli eğitim programları düzenleniyor. Büyükşehir Belediyesinin Engelsiz Yaşam Merkezi’nden 135 özel gereksinimli vatandaş aktif olarak faydalanıyor.

Altı Farklı Atölyede Eğitim İmkânı

Merkez bünyesinde özel gereksinimli bireylerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim alabilecekleri 6 farklı atölye bulunuyor. Ritim ve bağlama, örgü, resim, dekoratif ahşap süsleme, takı tasarım ve gastronomi atölyelerinde gerçekleştirilen eğitimler sayesinde katılımcılar hem yeni beceriler kazanıyor hem de sosyal yönlerini geliştiriyor.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde sürdürülen eğitimler, bireylerin özgüvenlerini artırırken, üretkenliklerini destekliyor. Atölye faaliyetleri sayesinde özel gereksinimli bireyler yeni arkadaşlıklar kurarak sosyal hayata daha güçlü şekilde dâhil olma fırsatı buluyor.

Gastronomi Atölyesi İstihdama Kapı Aralıyor

Engelsiz Yaşam Merkezi’nde verilen eğitimler yalnızca kişisel gelişimle sınırlı kalmıyor. Özellikle gastronomi atölyesinde eğitimlerini tamamlayan özel gereksinimli bireylerin iş hayatına kazandırılması amacıyla da önemli çalışmalar yürütülüyor. Büyükşehir Belediyesi, gastronomi atölyesinden mezun olan kursiyerlerin özel sektörde mutfak alanında istihdam edilmeleri için çeşitli destekler sağlayarak, onların ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarına katkı sunuyor.

Ulaşım Desteği Büyükşehirden

Merkezden yararlanan özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin ulaşım konusunda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için de kapsamlı bir hizmet sunuluyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen özel tertibatlı araçlarla, kursiyerlerin evleri ile Engelsiz Yaşam Merkezi arasındaki ulaşımı ücretsiz olarak sağlanıyor. Sunulan ulaşım desteği sayesinde aileler, çocuklarını güvenli ve konforlu bir şekilde eğitimlere ulaştırabilmenin memnuniyetini yaşıyor.

Veliler İçin de Özel Programlar Düzenleniyor

Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yalnızca özel gereksinimli bireylere değil, ailelerine yönelik de çeşitli faaliyetler gerçekleştiriliyor. Çocuklarını merkeze getiren velilerin zamanlarını daha verimli değerlendirebilmeleri amacıyla terzilik ve tekstil atölyeleri düzenleniyor. Usta öğreticiler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde veliler hem el becerilerini geliştiriyor hem de yeni ürünler ortaya çıkarma fırsatı buluyor. Bu sayede aileler bir yandan üretmenin mutluluğunu yaşarken, diğer yandan sosyal etkileşimlerini artırarak psikolojik açıdan da destekleniyor.

Özel Tertibatlı Araçların Bakım ve Onarımı Ücretsiz Yapılıyor

Merkezde sunulan hizmetler eğitim faaliyetleriyle sınırlı kalmıyor. Özel gereksinimli bireylerin günlük yaşamlarında kullandıkları tekerlekli sandalye başta olmak üzere çeşitli yardımcı ekipmanların bakım, onarım ve tamirat işlemleri de ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Böylece vatandaşların ihtiyaç duyduğu teknik destek hızlı ve etkin bir şekilde karşılanıyor.