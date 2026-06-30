Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki İbrahim Eren Okumuş ile 21 yaşındaki Eren Akar, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından üretime yönelerek örnek bir başarı hikâyesine imza attı.

Depremde ailelerine ait iş yerlerinin zarar görmesi üzerine çocukluk hayallerini gerçekleştirmek isteyen iki genç, tavuk yetiştiriciliği için kolları sıvadı. Yaklaşık iki yıl boyunca sektörü araştıran girişimciler, 2025 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında hazırladıkları projeyle yüzde 50 hibe almaya hak kazandı.

60 Bin Kapasiteli Modern Çiftlik Kuruldu

Destekle birlikte Şekeroba Mahallesi kırsalında yaklaşık 15 dönümlük arazi üzerine 60 bin kapasiteli modern bir tavuk çiftliği kuruldu.

4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip tesis; otomatik yemleme, sulama ve iklimlendirme sistemleriyle donatılarak Avrupa standartlarında üretim yapabilecek şekilde tasarlandı.

59 Bin Tavuk Kesime Hazır Hale Geldi

Yaklaşık 40 gün önce çiftliğe getirilen civcivler, modern üretim sistemi sayesinde kısa sürede kesim ağırlığına ulaştı. Genç girişimciler, ilk üretim döneminde yetiştirilen yaklaşık 59 bin tavuğu, ihracat için üretim yapan piliç firmasına 20 tırla teslim etmeye hazırlanıyor.

İbrahim Eren Okumuş, çiftlikte tüm sistemlerin otomatik olarak çalıştığını belirterek, sıcak havaya rağmen hayvanların ideal koşullarda yetiştirildiğini söyledi. Okumuş, "Hedefimiz ülke ekonomisine ve istihdama daha fazla katkı sağlamak. Yaklaşık 59 bin civcivimizi piliç olarak firmamıza teslim edeceğiz." dedi.

"42 Gram Geldi, 3 Kiloya Yaklaştı"

Çocukluk hayalini gerçekleştiren Eren Akar ise devlet desteğinin kendileri için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti.

42 gram ağırlığında gelen civcivleri yaklaşık 3 kilogram seviyesine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Akar, gençlerin üretime yönelmesi için devlet desteklerinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Hem Üretiyorlar Hem İstihdam Sağlıyorlar

Şu anda 5 kişiye istihdam sağlayan genç girişimciler, üretim kapasitelerini artırarak hem bölge ekonomisine hem de istihdama daha fazla katkı sunmayı hedefliyor.

Depremin ardından umudunu kaybetmek yerine üretime sarılan Kahramanmaraşlı iki genç, azimleri ve girişimcilikleriyle gençlere örnek olurken, devlet desteklerinin doğru projelerle birleştiğinde nasıl önemli başarılara dönüştüğünü de gözler önüne serdi.