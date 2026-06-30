Kahramanmaraş'ta dün farklı noktalarda meydana gelen trafik kazaları ekipleri harekete geçirdi. Onikişubat ilçesinde üç ayrı kazada 3 kişi yaralanırken, Afşin ilçesindeki iki aracın çarpıştığı kazada ise can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

İlk kaza, Onikişubat ilçesi Piri Reis Mahallesi Orman Dairesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bir diğer kaza ise Yamaçtepe Mahallesi'nde yaşandı. U dönüşü yapan bir otomobile motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Bilincinin açık olduğu öğrenilen sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Onikişubat ilçesi Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında ise otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Öte yandan Afşin ilçesi Köşoğlu Caddesi ile Fevzi Çakmak Caddesi'nin kesişiminde iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Yetkililer, meydana gelen tüm kazalarla ilgili inceleme başlatırken, sürücülere trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.