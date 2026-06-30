Okulların yaz tatiline girmesi ve kamu personelinin atama sürecinin başlamasıyla birlikte Kahramanmaraş'ta kiralık konut piyasası yeniden hareketlendi. Özellikle şehre yeni atanan öğretmenler, sağlık çalışanları ve diğer kamu personelinin konut arayışı, kira piyasasında yoğun talep oluşturdu.

Alp Asistanlık Gayrimenkul Uzmanı Alp Eren Önal, kentte kira fiyatlarının yüksek seyretmesinde deprem sonrası yaşanan konut arzı sorununun önemli rol oynadığını belirtti. Azalan konut stoku ile birlikte artan talebin fiyatları yukarı yönlü etkilediğini ifade eden Önal, özellikle atama dönemlerinde bu hareketliliğin daha belirgin hale geldiğini söyledi.

Şehir dışından gelen kamu personelinin kiralık ev arayışına girmesiyle birlikte piyasada ciddi bir yoğunluk yaşandığını dile getiren Önal, mevcut konut sayısının talebi karşılamakta zorlandığını ve bunun kira bedellerinin yüksek seviyelerde kalmasına neden olduğunu kaydetti.

Piyasanın rahatlaması için en önemli çözümün yeni konutların teslim edilmesi olduğunu vurgulayan Önal, yapımı tamamlanan kalıcı konut projelerinin devreye girmesiyle birlikte kiralık konut arzının artacağını ve bunun da fiyatlar üzerinde dengeleyici bir etki oluşturacağını ifade etti.

Önal, önümüzdeki süreçte teslim edilecek yeni konutlarla birlikte hem kiralık ev bulmanın kolaylaşacağını hem de kira fiyatlarının daha dengeli bir seviyeye gelmesinin beklendiğini belirtti.