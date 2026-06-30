Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ilginç anlar yaşandı. Kuzey Çevre Yolu yakınındaki bir sitenin bahçesine inen dağ keçileri, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Doğal yaşam alanlarından yerleşim yerine kadar gelen keçilerin bahçede rahatça dolaşması dikkat çekti. Bir süre çevreyi inceleyen dağ keçileri, vatandaşların şaşkın bakışları arasında yiyecek aradı.

O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler kısa sürede ilgi gördü. Uzmanlar, özellikle sıcak havalar ve besin arayışı nedeniyle yabani hayvanların zaman zaman yerleşim alanlarına kadar inebildiğini belirtiyor.