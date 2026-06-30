Yaz mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte beslenme alışkanlıklarının da sıcak havalara uygun şekilde düzenlenmesi gerektiği belirtiliyor. Uzmanlar, ağır ve yağlı yemekler yerine hafif, sindirimi kolay ve besin değeri yüksek gıdaların tercih edilmesini tavsiye ederken, balığın yaz aylarında da sofralardan eksik edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı, halk arasında yaygın olan "Yazın balık yenmez" düşüncesinin bilimsel bir dayanağının bulunmadığını söyledi. Yaz döneminde doğru türlerin tercih edilmesi ve uygun koşullarda muhafaza edilen taze balıkların güvenle tüketilebileceğini ifade eden Sarı, balığın her mevsim olduğu gibi yaz aylarında da önemli bir protein kaynağı olduğunu vurguladı.

Omega-3 yağ asitleri, kaliteli protein, vitamin ve mineraller bakımından zengin olan balığın, özellikle sıcak havalarda kalp ve damar sağlığının korunmasına katkı sağladığını belirten Sarı, haftada en az iki gün balık tüketilmesini önerdi.

Sıcak havalarda hafif ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çeken Sarı, doğru pişirme yöntemlerinin de tercih edilmesi gerektiğini belirterek, kızartma yerine ızgara, fırın veya buğulama yöntemleriyle hazırlanan balıkların hem daha sağlıklı hem de daha kolay sindirildiğini ifade etti.

Uzmanlar da yaz aylarında yeterli su tüketimiyle birlikte düzenli balık tüketiminin, sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlıklarının önemli bir parçası olduğuna dikkat çekiyor.