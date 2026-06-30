Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer başkanlığında düzenlenen toplantıya; Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Osmaniye İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlici KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Hatay TSO Başkanı Hikmet Çinçin, Osmaniye TSO Başkanı Devrim Murat Aksoy ve DOĞAKA Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu katıldı.

Yatırım, Üretim ve Kalkınma Gündemi Değerlendirildi

Toplantıda; 2026 yılı çalışma programı, yatırım destekleri, yeşil dönüşüm, kırsal kalkınma, alternatif turizm ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen bölgesel kalkınma programları değerlendirildi.

15 Milyar TL’lik Yatırım Teklifi Masaya Yatırıldı

Deprem bölgesinde ekonomik toparlanmayı hızlandıracak yatırımların ele alındığı toplantıda, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye illerinden gelen yatırım başvuruları görüşüldü. 2025 yılında toplam yatırım değeri 4 milyar TL’nin üzerinde olan 8 başvurunun teşvik belgesine bağlandığı, 2026 yılı başvurularında ise yatırım tekliflerinin 15 milyar TL’nin üzerine çıkarak yaklaşık 1.650 kişilik yeni istihdam öngördüğü ifade edildi.

Yeşil Geçiş ve Finansman Destekleri Ele Alındı

Toplantıda ayrıca, Dünya Bankası iş birliğiyle yürütülen Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi kapsamında özel sektör kuruluşlarına yönelik Geri Ödemeli Finansman Desteği de gündeme alındı. Yaklaşık 210 milyon TL’lik kaynağın kullandırılacağı programa 47 başvuru yapıldığı, başvuruların toplam yatırım tutarının ise 300 milyon TL’ye ulaştığı belirtildi.

Bölgede 438 Milyon TL’lik 22 Proje Sürüyor

DOĞAKA tarafından yürütülen destek programları kapsamında bölgede toplam yatırım tutarı 438 milyon TL’nin üzerinde olan 22 projenin sürdürüldüğü kaydedildi. Güdümlü Proje Desteği çerçevesinde ise kırsal bölgelerde üretim koşullarının iyileştirilmesi, tedarik zincirinin güçlendirilmesi, kamp, karavan ve doğa turizmi gibi alternatif turizm alanlarının geliştirilmesine yönelik yeni proje önerileri ele alındı.

İşletmeler İçin Yeşil Dönüşüm Vurgusu

Yeşil dönüşüm başlığında, TÜBİTAK iş birliğiyle yürütülen Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programı’nın işletmelere sunduğu danışmanlık destekleri değerlendirildi. Programla işletmelerin Yeşil Mutabakat’a uyum ve karbon ayak izinin azaltılması süreçlerine katkı sağlandığı ifade edildi.

Buluntu: “Bölgemizin Rekabet Gücünü Yükseltecek Her Çalışmaya Destek Vereceğiz”

Toplantıya ev sahipliği yapan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, bölgesel kalkınmanın ortak akıl, güçlü iş birliği ve üretim odaklı vizyonla mümkün olduğunu belirtti.

Başkan Buluntu, “Depremin ardından şehirlerimizin yeniden ayağa kalkması; üretimin, yatırımın, istihdamın ve ihracatın güçlenmesiyle mümkündür. DOĞAKA’nın yürüttüğü çalışmalar, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye’nin kalkınma yolculuğuna önemli katkılar sunmaktadır. KMTSO olarak şehrimizin üretim gücünü artıracak, yatırım iklimini geliştirecek ve bölgemizin rekabet gücünü yükseltecek her çalışmaya destek vermeye devam edeceğiz.” dedi.

DOĞAKA’nın 2027 yılı çalışma programı hazırlıklarının da değerlendirildiği toplantı, bölgesel kalkınmaya yönelik görüş alışverişinin ardından sona erdi.