Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, 22-28 Haziran 2026 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen denetim ve operasyonların sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Asayişten narkotik suçlarla mücadeleye, trafikten kaçakçılık ve göçmen kaçakçılığına kadar birçok alanda yürütülen çalışmalarda çok sayıda şüpheli yakalanırken, çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Asayiş ekipleri tarafından bir hafta içerisinde 33 bin 113 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 107 kişi yakalanırken, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 34'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denetimlerde ayrıca 5 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 kesici-delici alet, 1 av tüfeği, 2 av tüfeği fişeği ve 64 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen 44 operasyonda 45 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, operasyonlarda 141,47 gram bonzai hammaddesi, 90,27 gram bonzai, 51,82 gram metamfetamin, 10,82 gram esrar, 166 sentetik ecza hapı ve 15 adet ecstasy/captagon ele geçirildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise bir haftada 27 bin 987 araç ve 2 bin 134 motosikleti denetledi. Ayrıca 9 okul servisi kontrol edilirken, 2 bin 801 alkol, 25 abartı egzoz denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 390 belgesiz araç kullanımı ve 55 yüksek sesle müzik ihlali tespit edildi. Kurallara uymadığı belirlenen 2 bin 858 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 218 araç trafikten men edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında ise 10 bin 932 dolu makaron ile 12 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 14 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 114 araç denetlenirken, 1.743 kişinin sorgusu yapıldı. Bir operasyonun gerçekleştirildiği uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalanırken, 4 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, kentte huzur ve güven ortamının korunması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.