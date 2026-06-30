Altın piyasasında yaşanan fiyat hareketliliği, dolandırıcıların ve sahte altın üreticilerinin yeniden harekete geçmesine neden oldu. Özellikle yatırım amacıyla altın alımının arttığı bu dönemde, Kahramanmaraşlı kuyumcular vatandaşları sahte altın tehlikesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kuyumcu esnafı, merdiven altı atölyelerde üretilen sahte altınların gelişen teknoloji sayesinde gerçeğine neredeyse birebir benzetildiğini belirtiyor. Görünüş, ağırlık ve işçilik açısından oldukça başarılı şekilde taklit edilen bazı ürünlerin, uzman olmayan kişiler tarafından ayırt edilmesinin neredeyse imkânsız hale geldiği ifade ediliyor.

Sektörün deneyimli kuyumcuları ise piyasaya sürülen bazı nitelikli sahte altınları ilk bakışta kendilerinin bile ayırt etmekte zorlandıklarını belirterek, yalnızca görünüme güvenilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Kesin sonucun ancak profesyonel testler ve teknik incelemelerle ortaya konulabildiğini ifade eden kuyumcular, bu nedenle alışverişlerin güvenilir işletmelerden yapılmasının büyük önem taşıdığını vurguluyor.

Vatandaşlara faturasız ve piyasa değerinin çok altında fiyatlarla satılan altınlara karşı temkinli olmaları çağrısında bulunan kuyumcular, altın alırken ürünün sertifikasının ve faturasının mutlaka alınmasını, şüpheli durumlarda ise uzman görüşüne başvurulmasını tavsiye ediyor.

Kuyumcular, güvenilir esnaftan yapılan alışverişlerin hem maddi kayıpların hem de olası dolandırıcılık olaylarının önüne geçeceğini belirterek, yatırımcıların kısa vadeli kazanç vaatlerine itibar etmemesi gerektiğinin altını çiziyor.