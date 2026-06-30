Restoran ve Kafalarda Şeffaf Menü Dönemi Başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının ortak çalışmasıyla restoran ve kafelerde yeni bir uygulama devreye giriyor. Yarından itibaren özellikle zincir restoranlarda sunulan ürünlerin porsiyon başına kalori değerleri menülerde zorunlu olarak gösterilecek.

Yeni düzenleme kapsamında tüketicilerin, sipariş verecekleri ürünler hakkında daha ayrıntılı bilgiye ulaşması hedefleniyor.

Kalori, Alerjen ve İçerik Bilgileri Yer Alacak

Yeni uygulamayla birlikte işletmelerin hazırladığı menülerde;

Porsiyon başına kalori miktarı,

Alerjen bilgileri,

Ürünün içerik bilgileri

açık ve anlaşılır şekilde tüketicilere sunulacak.

Böylece vatandaşlar hem sağlık durumlarına hem de beslenme tercihine uygun ürünleri daha bilinçli şekilde seçebilecek.

8 Bin Gıda Denetçisi Sahada Olacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, uygulamanın eksiksiz hayata geçirilmesi için denetimlerini de sıkılaştıracak.

Bakanlığa bağlı yaklaşık 8 bin gıda denetçisi, restoran ve kafalarda menülerin yeni kurallara uygun hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol edecek.

Bakan Yumaklı: "Denetim Artık Sizin de Elinizde"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni uygulamaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Restoran ve kafelerde şeffaf menü uygulamasına geçişi zorunlu hale getiriyoruz. Sağlığınız ve kişisel tercihleriniz için en doğru seçimi yapabilmeniz adına denetim artık sizin de elinizde."

Amaç Bilinçli Tüketimi Artırmak

Hayata geçirilen uygulamayla tüketicilerin daha bilinçli seçim yapması, sağlıklı beslenmenin teşvik edilmesi ve gıda konusunda şeffaflığın artırılması hedefleniyor. Özellikle kalori takibi yapanlar, kronik hastalığı bulunanlar ve alerjisi olan vatandaşlar için yeni sistemin önemli kolaylık sağlaması bekleniyor.