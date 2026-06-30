İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis suçundan elde edilen 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 lira suç gelirini akladığı ve suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 24 şüpheli gözaltına alındı. 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, "Çapkanlar" suç örgütü üyesi 28 şüphelinin, alınan bilirkişi raporları, MASAK yığın mali veri analizi ve kripto/elektronik para kuruluşları verilerinde yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu ifade edildi.