Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu, güvenli ve kesintisiz ulaşım imkânı sunmak amacıyla yol yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Şehrin farklı noktalarında eş zamanlı olarak yürütülen yol yenileme ve asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam eden Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları nedeniyle deforme olan arterleri de modern bir görünüme kavuşturuyor.

Bu kapsamda çalışma gerçekleştirilen noktalardan biri de şehir içi ulaşımın en yoğun güzergâhlarından Azerbaycan Bulvarı oldu. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, altyapı imalatları sırasında zarar gören yol yüzeyleri kapsamlı bir yenileme sürecinden geçiriliyor.

Ekipler tarafından ilk etapta altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan ve sürüş konforunu olumsuz etkileyen mevcut asfalt tabakası iş makineleri yardımıyla tamamen kazındı. Zemin hazırlıklarının titizlikle tamamlanmasının ardından arterde ilk kat asfalt serim çalışmalarına başlandı.