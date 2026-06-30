Dulkadiroğlu Bertiz bölgesinde yapımına başlanan yeni köprüde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bölge ulaşımı açısından stratejik öneme sahip Kılağlı – Kabasakal Grup Yolu üzerinde inşa edilen yeni köprü, tamamlandığında Bertiz bölgesindeki ulaşım standardını önemli ölçüde yükseltecek. Uzun yıllardır bölge halkına hizmet veren mevcut köprünün yerine inşa edilen modern yapı, geniş kapasitesi ve çağdaş mühendislik özellikleriyle dikkat çekiyor.

Yarım Asırlık Köprü Tarihe Kavuşuyor

1983 yılında hizmete alınan mevcut köprü, aradan geçen yaklaşık 43 yıllık süreçte bölgedeki nüfus artışı ve araç trafiğindeki yoğunlaşma nedeniyle yetersiz kalmaya başlamıştı. Özellikle Kılağlı, Kabasakal, Boyalı, Ağabeyli, Çatmayayla ve Baydemirli mahalleleri başta olmak üzere çok sayıda yerleşim yerinin aktif olarak kullandığı güzergâhta, köprünün dar yapısı zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyordu. Tek şeritli ve sınırlı kapasiteye sahip mevcut köprüde özellikle büyük tonajlı araçların geçişlerinde yaşanan zorluklar, bölge sakinlerinin uzun süredir dile getirdiği önemli sorunlar arasında yer alıyordu. Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yeni yatırım sayesinde bölge, daha güvenli, daha geniş ve yüksek taşıma kapasitesine sahip bir köprüye kavuşmuş olacak.

Çalışmalar Yoğun Şekilde Sürüyor

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda önemli aşama kaydedildi. Ekipler tarafından köprünün ayak imalatları sürdürülürken, demir donatı bağlama işlemleri ve betonarme uygulamaları da eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Sahada yoğun mesai harcayan ekipler, projeyi planlanan takvim doğrultusunda tamamlayabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İnşaatın tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşım ağının daha güçlü hale gelmesi hedefleniyor.

Geleceğin Ulaşım İhtiyaçlarına da Cevap Verecek

Toplam 43 metre uzunluğa, 15 metre genişliğe ve 8 metre yüksekliğe sahip olacak yeni köprü, 5 ayak üzerine inşa ediliyor. Modern mühendislik standartlarına uygun olarak projelendirilen yapı, yalnızca mevcut trafik yükünü karşılamakla kalmayacak, ilerleyen yıllarda oluşabilecek ulaşım taleplerine de cevap verebilecek kapasitede olacak. Yeni köprü sayesinde kırsal mahalleler arasındaki ulaşım bağlantısının güçlendirilmesi, trafik güvenliğinin artırılması ve bölge sakinlerinin günlük yaşamlarının kolaylaştırılması amaçlanıyor. Ayrıca tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak sürdürüldüğü Bertiz bölgesinde, ürün ve malzeme taşımacılığının da daha güvenli ve hızlı şekilde yapılması sağlanacak.