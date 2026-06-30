Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin gençlik markası Pusula Maraş, gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sunmaya yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Şehrin farklı noktalarında düzenlediği etkinliklerle gençlerle bir araya gelen Pusula Maraş, bu kez “Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri” programıyla gençleri topluluk faaliyetleriyle buluşturdu.

15 Temmuz Spor Vadisi ve Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen program, gençlerden yoğun ilgi gördü. Etkinlik kapsamında gençlere Pusula Maraş’ın yürüttüğü faaliyetler, gençlik projeleri ve topluluk çalışmaları hakkında kapsamlı bilgiler verilirken, aynı zamanda yeni üye kayıtları da alındı.

Gençler İlgi Alanlarına Göre Topluluklara Katıldı

Program süresince stantları ziyaret eden gençler, ilgi duydukları alanlarda faaliyet gösteren topluluklar hakkında detaylı bilgi alma fırsatı buldu. Gençler; eğitim, sosyal sorumluluk, teknoloji, doğa, medya ve sanat gibi pek çok alanda düzenlenen etkinlikler hakkında bilgi edinirken, aktif olarak faaliyetlerde yer almak üzere topluluklara üye oldu.

Pusula Maraş bünyesinde faaliyet gösteren Yeni Medya ve Fotoğrafçılık Topluluğu, İyilik Topluluğu, Doğa ve Keşif Topluluğu ile Teknoloji ve Dijital Gelecek Topluluğu, yeni üyelerine kavuştu. Gençler, ilgi alanları ve kariyer hedefleri doğrultusunda tercih ettikleri topluluklara kayıt yaptırarak yıl boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerde yer alma fırsatı elde etti.

Yüzün Üzerinde Genç Kayıt Yaptırdı

Etkinliklere gençlerin ilgisi yoğun olurken, yüzün üzerinde genç Pusula Maraş’ın öğrenci topluluklarına kayıt yaptırdı. Böylece gençler hem yeni arkadaşlıklar kurma hem de sosyal, kültürel ve akademik anlamda kendilerini geliştirme imkânı buldu. Pusula Maraş’ın gençlik topluluklarına katılmak isteyen gençlerin, Pusula Maraş mobil uygulaması üzerinden çevrimiçi olarak başvurularını sürdürebileceği belirtildi.