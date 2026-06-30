Büyükşehir Belediyesi tarafından Mayıs ayı başında başlatılan asfalt seferberliği kapsamında geride kalan yaklaşık iki aylık süreçte toplam 61 kilometrelik yol ağı sıcak asfaltla yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla, ulaşım standardı düşük olan arterler modernize edilerek daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü hale getiriliyor.

Bir Haftada 23 Farklı Noktada Asfalt Çalışması

Büyükşehir Belediyesince hazırlanan çalışma programı doğrultusunda, 29 Haziran – 5 Temmuz tarihleri arasında şehir genelinde 23 farklı noktada sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek. Program kapsamında ekipler, mahallelerde bulunan cadde ve sokaklarda yoğun mesai harcayarak yolları modern ulaşım standartlarına kavuşturacak. Planlanan çalışmalarla birlikte hem sürüş güvenliğinin artırılması hem de ulaşımda yaşanan konfor eksikliğinin giderilmesi hedefleniyor. Ekipler, belirlenen program çerçevesinde farklı bölgelerde eş zamanlı olarak çalışmalarını sürdürecek.

Dulkadiroğlu’nda Aslanbey ve Egemenlik Mahallelerine Yeni Asfalt

Asfalt programı kapsamında Dulkadiroğlu’nda çalışmalar Aslanbey ve Egemenlik mahallelerinde yoğunlaşacak. Aslanbey Mahallesi’nde yürütülecek çalışmalar kapsamında 7009, 7011, 7013, 7027, 7023, 7039, 7040 ve 7041’inci sokaklar sıcak asfaltla buluşturulacak. Egemenlik Mahallesi’nde ise 21029, 21037, 21033, 21023, 21025, 21039 ve 21010’uncu sokaklarda asfalt serimi gerçekleştirilecek. Yapılacak çalışmalarla birlikte mahalle içi ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

Onikişubat’ta Nursultan Nazarbayev Bulvarı Yenileniyor

Onikişubat’ta da asfalt çalışmaları hız kesmeden sürecek. İlçenin önemli ulaşım akslarından biri olan Akçakoyunlu Mahallesi sınırları içerisindeki Nursultan Nazarbayev Bulvarı’nda sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bulvarın ulaşım kapasitesinin artırılması ve sürücülere daha konforlu bir seyahat imkânı sunulması hedefleniyor.

Pazarcık’ta Mahalle Yolları Modernize Edilecek

Asfalt çalışmalarının yoğun olarak sürdürüleceği bir diğer adres ise Pazarcık olacak. İlçeye bağlı Ahmet Bozdağ Mahallesi’nde bulunan 144, 148, 150, 152, 154, 155 ve 157’nci sokaklarda sıcak asfalt serimi yapılacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla, ilçe genelindeki ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak modern yol ağlarının oluşturulması hedefleniyor.