Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğiyle şehre kazandırılan 15 Temmuz Spor Vadisi, açıldığı günden bu yana vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Şehrin ilk spor vadisi olma özelliğini taşıyan tesis, yaz mevsiminin başlaması ve okulların tatile girmesiyle birlikte her gün yüzlerce kişiyi ağırlıyor.

Merkezi konumu sayesinde ulaşım kolaylığı sağlayan spor vadisi, sabahın erken saatlerinden gece saatlerine kadar hareketliliğini koruyor.

Her Yaşa Hitap Eden Modern Spor Alanları

Sadece spor yapmak isteyenlere değil, aileleriyle kaliteli vakit geçirmek isteyen vatandaşlara da hizmet veren 15 Temmuz Spor Vadisi, sahip olduğu modern donatılarıyla dikkat çekiyor.

Tesiste;

2 basketbol sahası

4 tenis kortu

8 pickleball sahası

2 bocce alanı

2 masa tenisi alanı

Açık wellness alanı

Skatepark

Tenis duvarları

Satranç masaları

Yürüyüş ve bisiklet parkurları

bulunuyor.

Farklı yaş gruplarına hitap eden tesis, spor yapmayı günlük yaşamın bir parçası haline getirmek isteyen vatandaşlara geniş imkanlar sunuyor.

Çocuklar Yaz Tatilini Sporla Değerlendiriyor

Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte spor vadisinin en yoğun kullanıcı grubunu çocuklar ve gençler oluşturuyor.

Basketbol sahaları, tenis kortları ve skatepark alanları gün boyunca genç sporcularla dolarken, çocuklar açık havada hem eğleniyor hem de fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak aktiviteler gerçekleştiriyor.

Aileler ise çocuklarını güvenli bir ortamda spor yaparken izleyebiliyor, kamelyalarda dinlenebiliyor ve yürüyüş parkurlarında vakit geçirebiliyor.

Akşam Saatlerinde Yoğunluk Katlanıyor

Gündüz sıcaklığının etkisini kaybetmesiyle birlikte 15 Temmuz Spor Vadisi akşam saatlerinde adeta dolup taşıyor.

Yürüyüş yapan vatandaşlar, bisiklet kullanan gençler, spor sahalarında antrenman yapan sporcular ve çocuk oyun alanlarında vakit geçiren aileler tesiste renkli görüntüler oluşturuyor.

Vatandaşlar, güvenli, temiz ve düzenli yapısıyla öne çıkan spor vadisinin Kahramanmaraş'ın sosyal yaşamına önemli bir değer kattığını ifade ediyor.

Şehrin Yeni Sosyal Yaşam Merkezi Oldu

Kısa sürede Kahramanmaraş'ın en çok tercih edilen yaşam alanlarından biri haline gelen 15 Temmuz Spor Vadisi, hem sağlıklı yaşamı teşvik ediyor hem de vatandaşlara doğayla iç içe keyifli vakit geçirme fırsatı sunuyor.

Büyükşehir Belediyesinin spor yatırımları kapsamında hayata geçirilen tesisin, yaz boyunca binlerce vatandaşı ağırlamaya devam etmesi bekleniyor.