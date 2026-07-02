Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın ardından araçta bulunan 2 kişi araç içerisinde sıkıştı.Whatsapp Image 2026 07 02 At 20.38.34 (1)

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan 2 yaralıyı titiz bir çalışma sonucu bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

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Başkan Görgel'den Namık Kemal Mahallesi'ne Yeni Yaşam Alanı Müjdesi!
Başkan Görgel'den Namık Kemal Mahallesi'ne Yeni Yaşam Alanı Müjdesi!
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Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.