Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çiğli Mahallesi'nde bir evin çatısında çıkan yangın mahallede kısa süreli paniğe neden oldu.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin çevredeki yapılara sıçramasını önledi. Kontrol altına alınan yangın, yapılan soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, evin çatısında maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.