Kahramanmaraş'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen iki araçlı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kontrolsüz kavşak geçişi nedeniyle yaşandığı öne sürülen kazada, otomobillerden biri savrularak bir sitenin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Edinilen bilgilere göre, S.G. yönetimindeki 35 GA 6894 plakalı otomobil, 56022 Sokak üzerinden Zekeriya Köy Sitesi istikametinden Elif Nur Sitesi yönüne seyir halindeyken Bekir Büke Caddesi kavşağına ulaştı. Bu sırada iddiaya göre sağından gelen araçlara dikkat etmeden kavşağa giren otomobil, Bekir Büke Caddesi üzerinden yüzme havuzu istikametine seyreden A.Y. idaresindeki 27 BA 878 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 27 BA 878 plakalı otomobil, Elif Nur Sitesi No: 86'daki apartmanın bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada her iki araçta da büyük çapta maddi hasar oluşurken, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü A.Y. ile aynı araçta bulunan ve araç içerisinde sıkışan Y.Y., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar ile diğer araç sürücüsü S.G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından mahalle sakinleri, söz konusu kavşakta benzer trafik kazalarının sık sık yaşandığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Vatandaşlar, kavşağa trafik güvenliğini artıracak düzenlemelerin yapılmasını ve gerekli önlemlerin bir an önce alınmasını istedi.

Kazayla ilgili Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme ve tahkikat başlatıldı.