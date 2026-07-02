Birleşik Krallık'ta yaşayan Türk toplumunu aynı çatı altında buluşturan ve geleneksel hale gelen Luton Türk Festivali, bu yıl da birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun en güzel örneklerinden birine sahne oldu.

Kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen festival, yalnızca Türk toplumunu değil, farklı milletlerden binlerce ziyaretçiyi de bir araya getirerek adeta kültürlerin buluşma noktası oldu.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen festivale, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Başkonsolos Hasan Ulusoy, Luton Belediye Başkanı, Luton Türk Dernek Başkanı Kadir Bayrakdar, çok sayıda Türk sivil toplum kuruluşunun başkanları, yerel yöneticiler ve davetliler katıldı.

Festival boyunca kurulan stantlarda Türk kültürünü yansıtan yöresel lezzetler, el sanatları ve geleneksel ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, sahnede gerçekleştirilen halk oyunları gösterileri, müzik dinletileri ve kültürel etkinlikler büyük ilgi gördü.

Alana hâkim olan coşku ve renkli görüntüler, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Festivalde konuşan protokol üyeleri, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının milli ve manevi değerlerini yaşatmasının önemine dikkat çekerek, bu tür organizasyonların hem kültürel kimliğin korunmasına hem de toplumlar arasında dostluk köprülerinin kurulmasına önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Sadece Türk vatandaşlarının değil, İngiliz, Pakistanlı, Somalili, Afganistanlı ve Azerbaycanlı ziyaretçilerin de yoğun ilgi gösterdiği festival, farklı kültürleri aynı ortak değerlerde buluşturdu.

Gün boyunca devam eden etkinliklerde farklı milletlerden insanların aynı sofrayı paylaşması, aynı ezgilere eşlik etmesi ve aynı coşkuyu yaşaması, festivalin en anlamlı karelerini oluşturdu.

Birlik ve kardeşlik mesajlarının ön plana çıktığı Luton Türk Festivali, kültürel çeşitliliğin zenginliğe dönüştüğü, dostlukların pekiştiği ve dayanışmanın güç kazandığı örnek bir organizasyon olarak hafızalarda yer etti.

Katılımcılar, gelecek yıllarda da aynı coşku ve heyecanla yeniden bir araya gelme temennisinde bulunurken, festival yurt dışındaki Türk toplumunun güçlü birlikteliğini bir kez daha gözler önüne serdi.