Yaz mevsimiyle birlikte güneş ışınlarının etkisini artırması, göz sağlığını korumanın önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Uzmanlar, güneş gözlüğünün yalnızca şık bir aksesuar olarak görülmemesi gerektiğini vurgularken, yanlış tercih edilen gözlüklerin faydadan çok zarar verebileceği konusunda uyarıyor.

Optisyen Sena Ünsal, özellikle yaz aylarında ultraviyole (UV) ışınlarının gözlerde kalıcı sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, kaliteli ve koruyucu özelliklere sahip güneş gözlüğü kullanımının ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Ünsal, uzun süre korunmasız şekilde güneş ışınlarına maruz kalmanın gözde yanma, batma, sulanma ve ışığa karşı hassasiyet gibi şikâyetlere neden olabileceğini, ilerleyen dönemlerde ise katarakt ve retina hasarı gibi ciddi rahatsızlıkların oluşma riskini artırabileceğini ifade etti.

Güneş Gözlüğü Seçerken Bunlara Dikkat Edin

Güneş gözlüğü alırken ilk dikkat edilmesi gereken unsurun UV koruması olduğunun altını çizen Sena Ünsal, "Gözlüğün mutlaka yüzde 100 UV-A ve UV-B korumasına sahip olması gerekiyor. Sadece cam renginin koyu olması gözleri koruduğu anlamına gelmez. Koruma filtresi bulunmayan koyu camlı gözlükler, göz bebeğini büyüttüğü için zararlı ışınların göze daha fazla ulaşmasına neden olabilir" dedi.

Ünsal, CE belgeli ve güvenilir optik mağazalarından temin edilen ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini belirterek, sahte ve standartlara uygun olmayan güneş gözlüklerinden uzak durulması gerektiğini söyledi.

Çocuklar da Güneş Gözlüğü Kullanmalı

Çocukların gözlerinin yetişkinlere göre güneş ışınlarına karşı daha hassas olduğunu vurgulayan Ünsal, açık havada vakit geçiren çocukların da mutlaka kaliteli UV korumalı güneş gözlüğü kullanması gerektiğini ifade etti.

Şıklık Kadar Sağlık da Önemli

Yüz yapısına uygun, görüş alanını yeterince kapatan ve rahat kullanım sağlayan modellerin tercih edilmesini öneren Ünsal, güneş gözlüğü seçiminde estetik görünüm kadar göz sağlığının da ön planda tutulması gerektiğini dile getirdi.

Yaz aylarında özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının daha dik geldiğini hatırlatan Sena Ünsal, vatandaşlara güneş gözlüğünü günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline getirmeleri tavsiyesinde bulundu.