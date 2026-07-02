Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 54 yaşındaki Eşemen Alkılınç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Afşinbey Caddesi üzerinde, Kapalı Pazar Yeri karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çarşı istikametine seyreden bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Eşemen Alkılınç'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Alkılınç için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz adam, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kazanın kesin nedeni, yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Hayatını kaybeden Eşemen Alkılınç'ın cenazesinin, ikindi namazına müteakip Altunelma Mahalle Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Altunelma Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Yaşanan acı olay, Alkılınç'ın ailesi, yakınları ve ilçe halkını yasa boğdu.