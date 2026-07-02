Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan 14 yaşındaki Beytullah Şahin'den acı haber geldi. Üç gündür hastanede yaşam mücadelesi veren çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre, kaza üç gün önce Elbistan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iş makinesinin altında kalan 14 yaşındaki Beytullah Şahin ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Şahin, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Beytullah Şahin'in vefatı ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan yaşanan acı olay, çocuk işçiliği ve iş güvenliği konusunu bir kez daha gündeme taşıdı.