Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler, Muharrem ayının manevi atmosferinde düzenlenen anlamlı programla anıldı. Ulu Cami avlusunda gerçekleştirilen aşure programı, hüzün, dua ve dayanışmanın buluştuğu duygu dolu anlara sahne oldu.

Öğle namazının ardından düzenlenen programda, saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin aileleri tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte paylaşılan her lokma, hayatını kaybedenlerin aziz hatırasına ithaf edildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için dualar edildi. Ulu Cami avlusunda bir araya gelen vatandaşlar, ellerini semaya açarak kaybedilen canları rahmetle andı. Program boyunca duygusal anlar yaşanırken, ailelerin yaşadığı derin acı katılımcıları da hüzünlendirdi.

Kent protokolü ve çok sayıda vatandaşın katıldığı anma programında birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi. Aileler, evlatlarının ve öğretmenlerin hatıralarını yaşatmak istediklerini belirterek, yaşanan acının unutulmaması ve benzer olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Muharrem ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yansıtan etkinlik, sadece bir aşure ikramı değil; hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin hatırasını yaşatmaya yönelik anlamlı bir vefa buluşması olarak hafızalarda yer etti. Sessizce edilen dualar ve paylaşılan lokmalar, acının zaman geçse de dinmediğini bir kez daha gözler önüne serdi.