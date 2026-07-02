Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte öğrenciler yoğun geçen eğitim öğretim yılının ardından dinlenme sürecine başladı. Ancak uzmanlar, yaz tatilinin yalnızca dinlenmek için değil, aynı zamanda öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekiyor.

Florya Akademi Kurucu Ortağı ve Eğitim Koçu Mesut Balkaya, öğrencilerin yaz tatilini bilinçli ve planlı değerlendirmesinin yeni eğitim dönemine daha hazır başlamalarını sağlayacağını söyledi.

Balkaya, tatil sürecinde öğrencilerin tamamen derslerden uzaklaşmasının doğru olmadığını belirterek, günlük kısa süreli tekrarların ve kitap okuma alışkanlığının bilgi kaybını önleyeceğini ifade etti.

Öğrencilerin ekran başında uzun saatler geçirmek yerine spor yapmaları, doğayla iç içe zaman geçirmeleri, yeni hobiler edinmeleri ve sosyal etkinliklere katılmalarının fiziksel ve ruhsal gelişimlerine önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Balkaya, ailelerin de bu süreçte çocuklarına rehberlik etmesi gerektiğini kaydetti.

Velilere de önemli tavsiyelerde bulunan Balkaya, yaz tatilinin çocuklar üzerinde akademik baskının artırıldığı bir dönem olmaması gerektiğini belirterek, çocukların dinlenmelerine fırsat verilmesi, ailece kaliteli vakit geçirilmesi ve birlikte kitap okuma, gezi ve kültürel faaliyetler gibi etkinliklerin planlanmasının önemine dikkat çekti.

Özellikle sınav gruplarında yer alan öğrencilerin ise yaz dönemini planlı bir çalışma programıyla değerlendirmelerinin büyük avantaj sağlayacağını belirten Balkaya, düzenli uyku, dengeli beslenme ve disiplinli bir günlük programın başarıya katkı sunacağını ifade etti.

Yaz tatilinin doğru planlandığında öğrencilerin hem motivasyonlarını artıracağını hem de yeni eğitim öğretim yılına daha dinç, özgüvenli ve hazır başlamalarını sağlayacağını belirten Eğitim Koçu Mesut Balkaya, ailelere çocuklarının bireysel ilgi ve yeteneklerini destekleyen, dinlenme ile gelişimi dengede tutan bir tatil programı oluşturmaları tavsiyesinde bulundu.