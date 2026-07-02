Başkan Görgel Vatandaşların Sorularını Yanıtladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, vatandaş odaklı belediyecilik anlayışı kapsamında düzenlenen "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programında Dulkadiroğlu Namık Kemal Mahallesi sakinleriyle buluştu.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda vatandaşlar, mahallelerine ve şehre ilişkin talep ve önerilerini doğrudan Başkan Görgel'e iletirken, Görgel de devam eden yatırımlar ve planlanan projeler hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı.

20 Milyar TL'yi Aşan Altyapı Yatırımı

Deprem sonrası Kahramanmaraş'ın yeniden inşası için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Görgel, şehir genelinde 20 milyar TL'nin üzerinde altyapı yatırımı gerçekleştirildiğini söyledi.

İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının modern standartlara ulaştırıldığını ifade eden Görgel, çalışmaların tüm şehirde koordineli şekilde sürdüğünü vurguladı.

Şehir Tarihinin En Büyük Asfalt Seferberliği

Altyapısı tamamlanan bölgelerde vakit kaybetmeden üstyapı çalışmalarına geçildiğini belirten Görgel, 5 milyar TL'nin üzerinde yatırımla şehir tarihinin en büyük asfalt hamlesini başlattıklarını söyledi.

Yeni yatırımlarla ana arterlerin daha güvenli, konforlu ve modern hale geleceğini kaydeden Görgel, asfalt çalışmalarının etap etap tüm kentte devam edeceğini ifade etti.

Namık Kemal Mahallesi'ne Yeni Yaşam Alanı

Programın en dikkat çeken açıklamalarından biri ise Namık Kemal Mahallesi'ne yapılacak yeni yaşam alanı oldu.

Başkan Görgel, mahalleye kazandırılacak projeyle ilgili ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, çocukların, gençlerin ve ailelerin güvenle vakit geçirebileceği modern bir sosyal yaşam alanının hayata geçirileceğini açıkladı.

"Şehrimizin Geleceği İçin Çalışıyoruz"

Vatandaşların görüş ve önerilerinin belediyecilik anlayışının temelini oluşturduğunu vurgulayan Başkan Fırat Görgel, şu ifadeleri kullandı: