Yaz mevsiminin etkisini her geçen gün artırdığı Kahramanmaraş'ta hava sıcaklıkları 40 dereceye kadar yükseldi. Bunaltıcı sıcaklardan korunmak isteyen vatandaşlar serinletici ve doğal ürünlere yönelirken, yaz sofralarının vazgeçilmez meyvesi karpuz tezgâhlarda yoğun ilgi görüyor.

Kentte uzun yıllardır karpuz sektöründe hizmet veren Ziya Saçaklı, özenle seçtiği kaliteli karpuzları vatandaşlarla buluşturarak yaz sıcaklarında serinlemek isteyenlerin ilk duraklarından biri oluyor. Lezzeti, yüksek su oranı ve doğal aromasıyla dikkat çeken karpuzlar, sıcak havalarda hem serinletiyor hem de sağlıklı bir tüketim alternatifi sunuyor.

Müşterilerinin farklı damak zevklerine hitap etmek amacıyla satış noktasında üç farklı karpuz çeşidi bulunduran Saçaklı, ürünlerin tazeliğine ve kalitesine büyük önem verdiklerini belirtiyor. İnce kabuğu, bol sulu yapısı ve tatlı aromasıyla öne çıkan karpuzlar, vatandaşlardan yoğun talep görüyor.

Sıcak havaların etkisini artırdığı bu günlerde aileler sofralarında serinletici meyvelere daha fazla yer verirken, karpuz hem ekonomik oluşu hem de ferahlatıcı özelliğiyle yaz aylarının en çok tercih edilen ürünlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Uzmanlar da yaz aylarında vücudun sıvı ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayan mevsim meyvelerinin dengeli şekilde tüketilmesini önerirken, özellikle sıcak havalarda bol su içilmesi ve sağlıklı beslenmeye özen gösterilmesi gerektiğini hatırlatıyor.