Olay, 23 Haziran'da Andırın ilçesine bağlı Akçakoyunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlasını suladığı sırada yıldırımın isabet ettiği Ali Beyazıt ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Beyazıt, ambulansla Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olması nedeniyle daha sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Beyazıt, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Yaklaşık 10 gündür yaşam mücadelesi veren Ali Beyazıt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ali Beyazıt'ın vefatı, ailesi, yakınları ve Akçakoyunlu Mahallesi'nde büyük üzüntüye neden olurken, cenaze programına ilişkin bilgilerin daha sonra paylaşılması bekleniyor.