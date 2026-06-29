Üniversite Öğrencilerine Af Düzenlemesi TBMM Yolunda

Üniversite eğitimini çeşitli nedenlerle tamamlayamayan öğrencileri yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme için geri sayım başladı. AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan ve kamuoyunda "öğrenci affı" olarak bilinen kanun teklifinin, kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Kimler Yararlanabilecek?

Hazırlanan teklife göre;

1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren üniversiteyle ilişiği kesilen ön lisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü öğrencileri,

üniversiteyle ilişiği kesilen ön lisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü öğrencileri, Üniversiteyi kazandığı halde kayıt yaptırmayan adaylar,

kanunun yürürlüğe girmesinin ardından 4 ay içinde ilgili üniversitelere başvurmaları halinde 2026-2027 akademik yılında eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilecek.

Kimler Kapsam Dışında Kalacak?

Düzenleme, bazı suçlardan hüküm giyen kişileri kapsamıyor. Buna göre;

Terör suçları,

Kasten öldürme,

İşkence,

Cinsel saldırı,

Çocuğun cinsel istismarı,

Uyuşturucu imal ve ticareti suçlarından mahkûm olanlar,

Sahte belgeyle kayıt yaptıran veya kaydı iptal edilenler,

Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı ve örgütlerle bağlantısı bulunan kişiler,

öğrenci affından yararlanamayacak.

YÖK'ten Daha Önce Sinyal Gelmişti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, daha önce yaptığı açıklamada özellikle azami öğrenim süresini doldurduğu için öğrencilik hakkını kaybedenler ile staj ve intörnlük aşamasında ilişiği kesilen öğrenciler için çalışma yürütüldüğünü açıklamıştı.

Teklif Bu Hafta TBMM'ye Sunulacak

AK Parti'nin hazırladığı teklifin bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde binlerce öğrenci yeniden üniversite sıralarına dönme fırsatı yakalayacak.