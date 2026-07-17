Adana'da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte sokaklarda ve ana arterlerde motosiklet kullanımında ciddi bir artış yaşandı. Bu artışla birlikte olası kazaların önüne geçmek, can kayıplarını ve yaralanmaları en aza indirmek isteyen Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Merkez Seyhan ilçesinde gerçekleştirilen son uygulamada, kurallara uymayan sürücü ve yolculara ceza yağdı.

Barış Bulvarı'nda Motosiklet Merceği

Trafik polisleri, denetimlerin odak noktası olarak Emek Mahallesi Barış Bulvarı’nı seçti. Güvenlik noktası oluşturan ekipler, yoldan geçen motosikletleri tek tek durdurarak belge ve donanım kontrolü yaptı.

Uygulama noktasında kaskı ve plakası olmadığı için durdurulan Suriye uyruklu sürücü Amar Hatib, polis ekiplerinin kontrollerine takıldı.

Eksikler Saymakla Bitmedi: Trafik polisinin kimlik, ehliyet ve ruhsat talep ettiği sürücü, hiçbir evrakının yanında olmadığını belirtti.

Motosikleti Bağlandı: Gerekli belgeleri ibraz edemeyen sürücünün motosikleti çekici vasıtasıyla otoparka çekilirken, kendisine ağır idari para cezası uygulandı.

23 Sürücü ve 2 Yolcuya Para Cezası

Polis ekiplerinin gün boyu sürdürdüğü titiz kontroller sonucunda adeta kural tanımayanlara geçit verilmedi. Denetimlerin bilançosu ise şöyle netleşti:

Sürücü Belgesi Olmayanlar ve Yetersiz Ehliyet Kullananlar,

Kask Takmayanlar,

Motosikletinde Teknik Değişikliği Bildirmeyenler,

Sigortasız ve Plakasız Araçla Trafiğe Çıkanlar başta olmak üzere toplam 23 sürücüye idari para cezası kesildi.

Ayrıca, motosikletin arkasında seyahat eden ve kask takmadığı tespit edilen 2 yolcuya da ceza uygulandı.

"Zorunlu Olduğunu Bilmiyordum"

Motosiklette yolcu konumundayken kask takmadığı gerekçesiyle hakkında cezai işlem uygulanan bir vatandaşın, basın mensuplarının sorusu üzerine verdiği cevap ise dikkat çekti. Ceza yiyen yolcu, motosiklette arkada oturan yolcuların da kask takmasının yasal bir zorunluluk olduğunu bilmediğini iddia etti.