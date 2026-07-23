Yaz ortasında serinletici ama riskli bir hava dalgası yurdu etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer yer kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıkların birçok kentte 20 derece sınırına kadar gerileyeceği tahmin edilirken, fırtına ve dev dalgalar nedeniyle kıyı şeritlerinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Çok sayıda kentte can güvenliğini korumak amacıyla plajlar geçici olarak vatandaşların kullanımına kapatıldı.

İl İl Denize Girme Yasağı Listesi

Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle valilikler ile ilçe kaymakamlıkları tarafından alınan yasak kararları şöyle:

İstanbul: Beykoz: Karadeniz’e kıyısı bulunan tüm sahil, plaj ve koylarda dalga boyunun yüksekliği sebebiyle 23-27 Temmuz tarihleri arasında (5 gün süreyle) denize girmek yasaklandı. Arnavutköy: İlçe genelindeki sahillerde dalga boyu riski nedeniyle geçici yasak ilan edildi. Sarıyer: Kısırkaya Halk Plajı dalga yüksekliği nedeniyle tedbir amaçlı girişe kapatıldı.

Kocaeli (Kandıra): Kaymakamlık kararıyla ilçedeki tüm sahillerde denize girmek tamamen yasaklandı.

Sakarya (Karasu, Kocaali, Kaynarca): Karadeniz’e kıyısı olan 3 ilçede de denize girmek yasaklanırken, Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri sahillerde kırmızı bayrak çekerek vatandaşları uyardı.

Tekirdağ (Saray): Valilik açıklamasıyla Saray ilçesindeki tüm plajlarda 23 ve 24 Temmuz tarihlerinde denize girilmesine izin verilmeyeceği ve jandarmanın denetim yapacağı duyuruldu.

Zonguldak: Kent genelinde can güvenliği riski nedeniyle bugün ve cuma günü kapsayacak şekilde denize girişler durduruldu.

Cankurtaranlar ve Ekipler Teyakkuzda

Yasağın uygulandığı tüm sahillerde polis, jandarma ve büyükşehir cankurtaran ekipleri devriye görevlerini sıklaştırdı. Yetkililer, akıntı ve dev dalga riski nedeniyle vatandaşların kendi can güvenlikleri için alınan kararlara ve uyarı bayraklarına kesinlikle uymaları gerektiğini vurguladı.