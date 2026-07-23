Ordu-Korgan-Kumru kara yolu Düğünlük Mahallesi sınırlarında yer alan Korgan kavşağı, uzun süredir yön tabelalarının aşırı yoğunluğuyla gündemdeydi. Üst üste dizilen 29 ayrı trafik ve bilgilendirme tabelası, seyir halindeki sürücülerin anlık olarak dikkatini dağıtıyor ve kazalara davetiye çıkarıyordu.

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Artan şikayetler ve kaza risklerini göz önünde bulunduran Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürlüğü Trafik Güvenliği Başmühendisliği ekipleri, bölgede kapsamlı bir neşter operasyonu gerçekleştirdi.

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29 Tabela 19'a Düşürüldü, Çizgiler Yenilendi

Bölgede yürütülen çalışmalarda öncelikle ekonomik ömrünü tamamlamış ve karmaşa oluşturan tabelalar söküldü. Kavşaktaki toplam tabela sayısı 29'dan 19'a düşürülerek görünürlük sadeleştirildi. Kavşaktan kaldırılan 4 tabela ise yolun daha uygun yakın güzergahlarına nakledildi.

Ekipler, tabela sadeleştirmesinin yanı sıra yol üzerindeki şerit ve yönlendirme çizgilerini kapsayan yatay işaretleme çalışmalarını da tamamlayarak kavşağı güvenli hale getirdi.

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Kaynak: AA