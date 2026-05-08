Orta Doğu’da tırmanan gerilim, enerji arzına ilişkin endişeler ve güvenli liman talebinin artması altın fiyatlarını yeniden yükselişe geçirdi. Küresel piyasalardaki hareketlilik, Kahramanmaraş kuyumcu piyasasına da yansıdı.
Vatandaşların en çok takip ettiği yatırım araçlarından altın, haftanın son işlem gününde yukarı yönlü seyrini sürdürdü.
Kahramanmaraş Güncel Altın Fiyatları
Kahramanmaraş serbest piyasasında güncel altın fiyatları şöyle:
- Gram Altın (22 Ayar): 6.750 TL
- Çeyrek Altın
- Alış: 11.170 TL
- Satış: 11.470 TL
- Yarım Altın
- Alış: 22.340 TL
- Satış: 22.940 TL
- Tam Altın
- Alış: 44.680 TL
- Satış: 45.580 TL
- Büyük Altın (25’lik)
- Alış: 111.700 TL
- Satış: 114.700 TL
- 14 Ayar Altın: 5.720 TL
- Külçe Altın: 6.850 TL
Altın Neden Yükseliyor?
Uzmanlara göre yükselişin ana nedeni küresel belirsizlikler.
Özellikle Orta Doğu’da artan tansiyon, yatırımcıları yeniden güvenli liman olarak görülen altına yöneltti. Petrol fiyatlarındaki oynaklık, ABD ekonomisine ilişkin beklentiler ve faiz politikalarına yönelik belirsizlik de fiyatları destekleyen unsurlar arasında yer aldı.
Analistler, ABD’den gelecek ekonomik verilerin altının kısa vadeli yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.
Kahramanmaraş’ta Kuyumcularda Hareketlilik
Altındaki yükseliş Kahramanmaraş’ta düğün sezonu öncesi piyasayı da hareketlendirdi.
Özellikle çeyrek ve tam altına talebin arttığı belirtilirken, yatırım amaçlı alımlarda vatandaşların fiyatları yakından takip ettiği gözleniyor.
Kuyumcular ise jeopolitik gelişmelere bağlı olarak fiyatlarda dalgalanmanın sürebileceği uyarısında bulunuyor.