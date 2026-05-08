Orta Doğu’da tırmanan gerilim, enerji arzına ilişkin endişeler ve güvenli liman talebinin artması altın fiyatlarını yeniden yükselişe geçirdi. Küresel piyasalardaki hareketlilik, Kahramanmaraş kuyumcu piyasasına da yansıdı.

Vatandaşların en çok takip ettiği yatırım araçlarından altın, haftanın son işlem gününde yukarı yönlü seyrini sürdürdü.

Kahramanmaraş Güncel Altın Fiyatları

Kahramanmaraş serbest piyasasında güncel altın fiyatları şöyle:

Gram Altın (22 Ayar): 6.750 TL

Çeyrek Altın Alış: 11.170 TL Satış: 11.470 TL

Yarım Altın Alış: 22.340 TL Satış: 22.940 TL

Tam Altın Alış: 44.680 TL Satış: 45.580 TL

Büyük Altın (25’lik) Alış: 111.700 TL Satış: 114.700 TL

14 Ayar Altın: 5.720 TL

Külçe Altın: 6.850 TL

Altın Neden Yükseliyor?

Uzmanlara göre yükselişin ana nedeni küresel belirsizlikler.

Özellikle Orta Doğu’da artan tansiyon, yatırımcıları yeniden güvenli liman olarak görülen altına yöneltti. Petrol fiyatlarındaki oynaklık, ABD ekonomisine ilişkin beklentiler ve faiz politikalarına yönelik belirsizlik de fiyatları destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Analistler, ABD’den gelecek ekonomik verilerin altının kısa vadeli yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.

Kahramanmaraş’ta Kuyumcularda Hareketlilik

Altındaki yükseliş Kahramanmaraş’ta düğün sezonu öncesi piyasayı da hareketlendirdi.

Özellikle çeyrek ve tam altına talebin arttığı belirtilirken, yatırım amaçlı alımlarda vatandaşların fiyatları yakından takip ettiği gözleniyor.

Kuyumcular ise jeopolitik gelişmelere bağlı olarak fiyatlarda dalgalanmanın sürebileceği uyarısında bulunuyor.