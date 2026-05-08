Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü’ne özel olarak duygusal ve yaratıcı bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. Güçlü aile yapısına yönelik hayata geçirdiği sosyal projeleriyle Türkiye’ye rol model olan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da Anneler Günü’nde anne ve çocukları bir araya getirecek yaratıcı bir atölye programı düzenliyor.

Kahramanmaraş Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları (KAMEK) koordinasyonunda gerçekleştirilecek “Çanta Charm Yapım Atölyesi”, çocuklar ve annelerini aynı çatı altında buluşturacak. 10 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan etkinlik, saat 14.00’da başlayacak ve 15.00’a kadar devam edecek.

Piazza AVM’nin zemin katında düzenlenecek olan etkinlik, renkli ve sıcak bir atmosferle unutulmaz anlara sahne olacak. Katılımcılar, hem keyifli vakit geçirecek hem de birlikte üretmenin mutluluğunu yaşayacak. Atölye çalışması sayesinde çocuklar el becerilerini geliştirirken, anneleriyle birlikte kaliteli zaman geçirme imkânı bulacak. Aynı zamanda çocukların kendi elleriyle hazırladığı hediyeler, Anneler Günü’nü özel ve anlamlı kılacak. Katılımın kontenjanla sınırlı olduğu atölye çalışmasına tüm anne ve çocuklar davet edildi.