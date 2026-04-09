12 İlde Eş Zamanlı Operasyon

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen operasyonlar kapsamında 12 ilde düğmeye basıldı.

Operasyonların düzenlendiği iller:

  • Erzurum
  • Kırklareli
  • Van
  • İstanbul
  • Ankara
  • Aydın
  • Yozgat
  • Mersin
  • Balıkesir
  • Diyarbakır
  • Samsun
  • Trabzon

Toplamda 14 ayrı organize suç örgütü hedef alındı.

83 Gözaltı, 49 Tutuklama

Operasyonlarda:

  • 83 şüpheli gözaltına alındı
  • 49 şüpheli tutuklandı
  • 23 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi

Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

4 Milyar Liralık Para Trafiği

İl Jandarma Komutanlıklarının yaptığı incelemelerde şüphelilerin finansal hareketleri mercek altına alındı.

Yapılan analizlerde:

👉 Toplam 4 milyar 119 milyon liralık hesap hareketi tespit edildi.

Bu veri, operasyonun boyutunu gözler önüne serdi.

Suç Ağları Tek Tek Çökertildi

Operasyon kapsamında suç örgütlerinin faaliyet alanları da deşifre edildi:

  • Erzurum, Kırklareli, Van: Göçmen kaçakçılığı
  • İstanbul, Ankara: Uyuşturucu ticareti
  • Aydın, Yozgat: Nitelikli dolandırıcılık ve sahtecilik
  • Mersin: Silah kaçakçılığı
  • Balıkesir, Diyarbakır, Samsun, Trabzon: Tefecilik

“Mücadele Kararlılıkla Sürecek”

Yetkililer, organize suç örgütlerine yönelik operasyonların artarak devam edeceğini vurguladı.

Açıklamada, vatandaşların huzurunu tehdit eden suç yapılanmalarına karşı tavizsiz mücadele mesajı verildi.

Güvenlik Güçlerine Tebrik

İçişleri Bakanlığı, operasyonları başarıyla gerçekleştiren jandarma ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılıklarını tebrik etti.