Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat başkanlığındaki Türk heyeti, bir hafta süren forum boyunca yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Türkiye’nin dönem başkanlığını yürüttüğü toplantıda, ormanların korunması, iklim değişikliğiyle mücadele, yangın yönetimi ve uluslararası iş birliği başlıkları ele alındı.

Forum kapsamında BM nezdinde çeşitli temaslarda bulunan Bakan Yardımcısı Polat, Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız’ı ziyaret etti. Ardından BM Orman Forumu Direktörü Dr. Juliette Biao Koudenoukpo ile bir araya gelen Polat, Türkiye’nin küresel ormancılık gündeminde karar alıcı bir konumda bulunduğunu vurgulayarak iş birliğinin daha da geliştirilmesi yönündeki kararlılığı dile getirdi.

Görüşmelerde, Türkiye’nin bu yıl sonunda Antalya’da ev sahipliği yapacağı BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’nın (COP31), küresel iklim ve ormancılık gündemi açısından önemli bir fırsat olduğu ifade edildi. Türkiye, UNFF katılımcılarını COP31’e davet ederken, ormanların yalnızca karbon yutak alanları olarak değil, aynı zamanda iklim değişikliğine uyum ve dayanıklılık stratejilerinin merkezinde değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye’nin ormancılık alanındaki eğitim kapasitesine de vurgu yapan Polat, Antalya’daki Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi’nin bugüne kadar çok sayıda ülkeden ormancılık çalışanına eğitim verdiğini belirtti. Özellikle yangın yönetimi ve kurak alan rehabilitasyonu konularında geliştirilecek uluslararası eğitim programlarıyla bu kapasitenin daha da genişletilebileceği ifade edildi.

Forumun dördüncü gününde Türkiye öncülüğünde düzenlenen “Entegre Orman Yangın Yönetiminin Geleceğine Bakış” paneli de dikkat çekti. Türkiye, Almanya, Brezilya, Kanada, Hindistan, Kenya, UNEP ve FAO temsilcilerinin katıldığı panelde konuşan Polat, yangınlara yalnızca müdahale odaklı değil, proaktif, risk temelli ve peyzaj bazlı bir anlayışla yaklaşılması gerektiğini söyledi.

Uluslararası siyasi mutabakatların sahada uygulanabilir stratejilere dönüşmesinin önemine işaret eden Polat, Türkiye’nin entegre yangın yönetimi alanındaki deneyiminin küresel iş birliği için model oluşturabileceğini belirtti.

Bakan Yardımcısı Polat, forum kapsamında Almanya Federal Tarım, Gıda ve Bölgesel Kimlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve Devlet Sekreteri Prof. Dr. Dr. Markus Schick ile de ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadele kapasitesi, Almanya’daki ormancılık uygulamaları, kabuk böceği salgınıyla mücadele, ortak ağaçlandırma projeleri ve COP31 kapsamında düzenlenebilecek ortak etkinlikler değerlendirildi.

New York’tan tüm ülkelere çağrıda bulunan Polat, “Ormancılığa ilgi duyan gençleri, kadınları, uluslararası kuruluşları ve tüm paydaşları küresel iş birliği için Kasım 2026’da Antalya’da gerçekleştirilecek COP31 zirvesine davet ediyoruz” mesajını verdi.

Türkiye’nin BM Orman Forumu’ndaki aktif rolü, ormancılık diplomasisinde uluslararası iş birliğini güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendirildi.