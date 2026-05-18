TÜGVA’nın organizasyonuyla gerçekleştirilen program, gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Kahramanmaraş’ta düzenlenen İhtisas Akademi’26 programına katılan Mahir Ünal, gençlerle bilgi ve tecrübelerini paylaşarak çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

Programda gençlerin sorularını da yanıtlayan Ünal, Türkiye’nin geleceğinde gençlerin üstleneceği role dikkat çekti. Eğitim, kültür, medeniyet bilinci ve gençliğin toplumsal sorumlulukları üzerine önemli mesajlar veren Ünal, gençlerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

TÜGVA yetkilileri tarafından da gençlerin kişisel ve akademik gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan İhtisas Akademi programlarının önemine vurgu yapılırken, bu tür buluşmaların gençlerin vizyonuna katkı sunduğu ifade edildi.

Yoğun ilgi gören program, hatıra fotoğrafı çekimi ve sohbetlerin ardından sona erdi.