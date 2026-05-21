Gürlek, suça sürüklenen çocuklara yönelik cezalar konusunda yargılama ve infaz aşamasında düzenlemeler yapıldığını aktardı.

"Özellikle suça sürüklenen çocuklara verilen cezaların artırılmasına ilişkin toplumda bir ihtiyaç vardı. Son zamanlarda biliyorsunuz maalesef bazı olumsuz eylemler oldu. Verilen cezalar toplumda sanki cezasızlık algısı oluşturuyordu. Özellikle 15-18 yaş aralığındaki çocuklara adam öldürme gibi bazı eylemlerden dolayı verilen cezalar bakımından yetişkinlerle aynı oranda ceza verilmesi yönünde bir düzenleme yaptık." İnfaz düzenlemesine göre, 15-18 yaş aralığındaki suça sürüklenen çocukların cezaevinde kaldığı 1 günün 2 gün sayıldığını anımsatan Gürlek, "Bunu da değiştiriyoruz. Normalde 1'e 1 infaz düzenlemesi oluyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan Bakan Gürlek, kimlik doğrulama sistemine ilişkin de önemli mesajlar verdi.

Gürlek, okullardaki çocuklarla ilgili de çalışma yaptıklarını belirterek, "11 yaşından itibaren okullarda özellikle bu şekilde eyleme, suça karışmış çocukların gözlemlenmesi, takip edilmesi, zamanla ailelerinin de ziyaret edilerek bu çocukların son durumlarının artık bir kayıt altına getirilmesi gerekiyor. Bu konuda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'mız, Milli Eğitim Bakanı'mızla ortak bir komisyon kurduk." açıklamasında bulundu.